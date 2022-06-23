屯門南延線第16區中途站上蓋　擬建18幢住宅大廈　提供8148伙

規劃署向城規會提出修訂《屯門分區計劃大綱核准圖》，主要涉及在屯門南延線第16區增建的鐵路車站上蓋及周邊位置，發展大型住宅及商業項目，料可提供約8,148伙住宅。初步預計首期最快於2039年落成。

首期最快於2039年落成

其中，屯門南延線第16區增建的鐵路車站上蓋及周邊土地，現用作屯門游泳池、海皇路花園等，佔地約6.86公頃，將由「政府、機構或社區」地帶及「休憩用地」地帶，改劃為「其他指定（商業/住宅發展暨公共交通交匯處 ）」地帶，並以地積比率6.5倍發展。

其中住宅部分地積比率約6倍，發展18幢樓高10層至45層、高74.5米至174米的住宅大廈，涉及約394.7萬平方呎，提供8,148伙；非住宅部分則以地積比率約0.5倍發展，涉及約33.5萬平方呎，設施包括商場、幼稚園、社會福利設施及休憩用地等。

+ 2

住宅樓面近395萬呎 容納2.2萬居民

整個項目總樓面多達約428萬平方呎，可容納2.2萬名住戶。項目同時會提供交通交滙處，涉及樓面約5.9萬平方呎。

除上述項目外，規劃署建議重建屯門診所，重新發展為一幢樓高約24層、設3層地庫的綜合大樓，將提供區域性診所或醫療健康設施、社福設施及政府辦公室。

城規會將於明日（24日）將會討論上述的建議修訂，若會方同意有關修訂，日後會正式進入法定規劃程序。