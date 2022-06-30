人氣麵包店Bakehouse進駐銅鑼灣　月租40萬較高峰期挫九成

銅鑼灣舖位面貌正進行大革新！由奢侈品牌租用多年的啟超道單邊舖，近月落實獲人氣麵包店Bakehouse租用，每月租金接近40萬元，較上一份租約回落70%，更較零售高峰期大挫86%。代理指，核心區主要街道，過去十多年甚少出現食肆、售賣新鮮食品的商戶進駐，反映大業主已改變取態，放棄等待奢侈品牌回流，寧讓人氣商店帶動人流。

月租40萬 大業主為希慎

市場消息透露，上述獲Bakehouse租用的舖位，為銅鑼灣啟超道16號地下至2樓、合共3層，面積約3,400平方呎，以每月近40萬元租用，成交呎租逾110元。舖位現由「銅鑼灣大地主」希慎興業（0014）持有，舖位正向希慎廣場，鄰近港鐵站出入口，人流極旺。現場所見，舖位目前正在進行裝修工程，暫未知開幕日期。

高峰期太子珠寶月租290萬

上述舖位所在位置，向來是高檔奢侈品牌的集中地，舖位對上一個長租租戶為太子珠寶鐘錶，於2008年進駐，最初月租約80萬元，2013年租金已升至每月約290萬元。及後市況回落，2017年租金回落至180萬元，近年更降至每月135萬元。

若以高峰期月租比較，最新租金水平40萬元，較高峰回落86%。以Bakehouse的招牌牛角包一個售20元計，每月租金相當於兩萬個牛角包。

有熟悉舖市的資深代理指，以目前市況，高級奢侈品暫時仍未願意重回核心區主要街道，因此區內大業主亦要改變策略，以較低的租金水平，讓具人氣的商戶進駐，吸引人流帶動消費氣氛。

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前酒店名廚創立 招牌牛角包及葡撻

近兩年零售市道一直受疫情影響，不過Bakehouse持續擴充，成為城中的人氣麵包店。品牌由香港四季酒店餅房前總廚Grégoire Michaud創立，2018年在灣仔大王東街14號開設首間舖位，樓高兩層，店外經常大排長龍，除區內上班族，也有外區人慕名前往「打卡」，其招牌作包括牛角包及葡撻。

Bakehouse及後再於中環士丹頓街、尖沙咀漢口道、赤柱市場道開設分店。而上述銅鑼灣啟超道新分店，料為品牌的第五間門市。