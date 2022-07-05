公屋輪候時間增至6.1年創新高　仲量聯行倡增加過渡性房屋

仲量聯行最新發佈《香港住宅銷售市場綜述》，預計公屋平均輪候時間於今年3月增至6.1年，創下23年以來新高，並將在未來五年繼續延長。該行認為，新一屆特區政府應著眼於增加過渡性房屋供應，認為此舉將有利舒緩公屋嚴重不足的問題。

該行指出，政府在《長遠房屋策略》2021年周年進度報告中提到，2022/23年至2026/27年間只有105,500個公營房屋單位落成，遠低於2022/23至2031/32年度未來十年的430,000個單位供應目標。同時截至今年3月的公屋申請已高達約147,500宗，嚴重供不應求。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，建設過渡性房屋的建造時間較短，令市民可以暫時「上樓」，舒緩輪候公屋時間過長的問題。但長遠來看還是要待政府撥出更多用地以興建公屋解決房屋供應短缺問題。

個別過渡性房屋興建時間僅8個月

該行又指出，近期有過渡性房屋項目以組裝合成方式建造，令短時間內已有多個項目落成可供使用。最近的一個例子是香港社會服務聯會於2022年2月完工的「昌新一號」，提供205個單位。據報該項目由開展地基工程至取得入伙紙，只用了8個月時間。由於過渡性房屋的建造時間短，該行相信政府有能力於2至3年內善用閒置土地大幅增加過渡性房屋的供應。