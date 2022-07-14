佳源中環商廈9500萬售予二按債主張肇桓　九年升值不足2%

傳統核心區甲級商廈走勢受壓，個別單位成交價接近重返九年前水平。由佳源國際（2768）持有的中環甲廈皇后大道中九號中層單位，上月以9,500萬元易手，較2013年買入價帳面僅升僅1.5%。

該單位在今年3月份曾向肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓承做二按，而是次新買家正正為張肇桓，反映佳源向債主一方出售物業。

上述單位為中環皇后大道中九號14樓03室，面積約3,290平方呎，單位早前叫價1.12億元放售，意向呎價約34,236元。不過資料顯示，單位在6月17日已沽出，成交價9,500萬元，呎價28,875元，較叫價低15.6%。

資料顯示，原業主為香港佳源集團有限公司（HONG KONG JIA YUAN HOLDINGS LIMITED），公司董事為佳源國際控股執行董事卓曉楠。佳源於2013年11月以9,360.05萬元買入上述商廈單位，即持貨近九年，現帳面升值約140萬元或1.5%。

值得留意，佳源在今年3月份把單位抵押予張肇桓（CHEUNG SIU WOON MATTHEW）作二按，惟貸款金額不詳。單位新買家為宏禧發展有限公司（GRADUAL DEVELOPMENT LIMITED），公司董事亦為張肇桓，反映佳源向債主一方出售抵押物業。

張肇桓三年前逾9億買Mount Nicholson洋房

據悉，張肇桓為張氏家族控股主席張肯尼之兒子，亦為肇才教育的創辦人及行政總裁。張肇桓過去曾買入豪宅，如2019年6月他透過首置名義以9.16億元買入山頂超級豪宅Mount Nicholson 單號號洋房，洋房實用面積8,674平方呎，呎價約10.56萬元。