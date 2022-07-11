國際玩具商放售九龍灣一籃子甲廈、工廈　市值逾14億

大額物業推出市場放售。萊坊表示，由單一業主持有的九龍灣國際交易中心3層全層樓面，以及同區工廈富洋工業中心兩層全層樓面，透過「私人協商」形式放售。以市值計，整批物業超過14億元。據了解，原業主為一家從事國際貿易的玩具商，此批物業一直用作收租用途。

九年前8.89億買入

上述放售物業包括宏照道33號國際交易中心23樓、25樓及27樓全層，每層面積約27,000平方呎，合共約81,300平方呎。商廈樓面市值約11億元，呎價約1.35萬元。據悉，其中23樓正由中國海外地產代理有限公司租用，每月租約70萬元，租約期至2025年5月。

翻查資料，此批樓面早於2013年買入，當時買入價介乎2.88億至3.1億元，總買入價為8.89億元。

富洋工業中心一籃子市值3.3億

至於一批物業為九龍灣臨興街26號富洋工業中心7及8樓全層，6樓9及13號單位，連同地庫L13及L14號貨車車位，涉及樓面約51,835平方呎，市值逾3.3億元，呎價約6,500元。資料顯示，原業主分階段買入上述物業，如2014年以1.11億元買入8樓，隨後在2018年再以1.28億元增購7樓。

萊坊投資部董事馬勁聰表示，現時九龍灣區內正進行多項重建及優化項目，同時受惠「起動九龍東」計劃。