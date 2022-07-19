林海山城公布樓書　涉262伙　巨無霸大宅8030呎設宴會廳

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔露輝路新盤林海山城（VILLA LUCCA），昨開放現樓會所予傳媒參觀後，今日（19日）即上載樓書，項目合共涉262伙，屬低密度設計，由14座分層大樓、34座洋房、兩座大宅組成，最細面積也逾千呎。

其中，14座分層大樓，每座只有5層高，標準樓層每層4伙，標準單位合共有160個，實用面積介乎1,078至2,526 平方呎，屬三房至四房間隔。每座的地下或頂層均設特色戶，涉66伙，實用面積由1,010至3,760 平方呎，屬兩房至四房間隔。每座大樓均設3部電梯及私人電梯大堂。

全盤面積最細的分層戶，為7座地下C室，實用面積1,010平方呎，三房連套房及連108平方呎花園。單計標準戶，全盤面積最細為第2座地下A室，實用面積1,078平方呎三房套房。

而面積最大為第18座5樓A室，屬四房套房間隔，實用面積約3,760平方呎，連2,745平方呎平台。

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巨型大宅逾八千呎 內置私人電梯

另外，項目設有34座洋房、兩座大宅，當中34座洋房，實用面積由3,245至5,341平方呎，一律為四至五房雙套。另有兩座大宅，包括「山城徑 1 號」，以子母屋設計，四房四套房，實用面積6,268平方呎。

以及全盤面積最大的「林海徑 1 號」，樓高三層，另連地庫及天台，實用面積達 8,030平方呎，連1,349平方呎平台，2,767平方呎花園、1,526平方呎車位，屬五房五套間隔。單位內置私人電梯及電梯大堂，除客飯廳外，地下設有宴會廳，一樓設三間客房，各連衣帽間或書房。二樓設有主人房及客房各一，主人房則設有衣帽間及套廁。

林海山城位於大埔露輝路36號，已屆現樓，附近亦有其他低密度屋苑如聚豪天下及淺月灣，項目亦鄰近香港教育大學。