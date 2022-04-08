今季至少6新盤入伙　涉近5400伙　康城、啟德兩盤已可預租

第五波疫情影響下，部分新盤施工進度有延誤，需要推遲交樓日期。據本報統計，踏入第二季全港有至少6個新盤入伙，涉及單位數目約5,390伙，主要集中新界元朗及屯門區，佔總數近六成。而4月份估計日出康城及啟德兩盤，率先交樓。

帝御系列、Wetland Seasons Bay 6月交樓

今季新界區有兩個大型屋苑入伙，共涉約3,394伙，佔季內入伙單位總數的六成。其中，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1、2期，分別提供1,224及388伙，即合共1,612伙，將於6月份交樓，假設其中三成單位放租，已為市場帶來近500個租盤供應。

此外，香港小輪（0050）與帝國集團合作發展的屯門掃管笏帝御系列，由於涉及三個期數，包括帝御．金灣、帝御．星濤、帝御．嵐天，伙數多達1,782伙。此大盤因延後兩個月、即今年6月份才交樓。故此，4月份的入伙盤焦點，集中日出康城及啟德區。

會德豐旗下日出康城9C期項目OCEAN MARINI，提供503伙，據樓書顯示，項目預計關鍵日期為今年4月。據區內代理指，項目已有至少30多個租盤預先放租，月租叫價由1.7萬元起步，平均每呎叫租約40元至41元，並以兩房戶為主。

THE HENLEY一房叫租1.8萬起

九龍方面，同樣在本月入伙的新盤，有恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY I、III期，合共涉883伙。由於THE HENLEY 的買家中投資者比例佔逾半，估計收樓後將有大量租盤湧出。

據區內代理指，THE HENLEY I、III期兩期現有20多個租盤「偷步」放租，當中以THE HENLEY I 的一房戶型佔多，如實用面積約379平方呎一房，每月叫租約1.8萬元起；兩房叫租2.4萬元起。

至於有不少開放式戶型的THE HENLEY III，面積238平方呎的開放式戶型，現每月叫租1.4萬元起，不過由於毗鄰的尚．珒溋及嘉峯匯仍有大量租盤待租，單是嘉峯匯已有逾150個，競爭劇烈，估計THE HENLEY入伙初期的租金將受壓。

而5月份預計也有兩個新盤可望收樓，分別為沙田瓏珀山、長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），分別提供196及414伙。