二手爆蝕讓潮　駿景園三房實蝕逾80萬　半新樓泓碧現「第一滴血」

加息陰霾、加上新盤低開，二手跌勢愈來愈急。7月截至21日止二手市場（已知成交）已錄至少20宗損手個案，昨單日爆出5宗，大部分於2018、2019年樓市高位時入市。其中，火炭駿景園業主料實蝕逾80萬元，另入伙不足兩年的馬鞍山泓碧亦出現「第一滴血」。

駿景園高層樓價四年蒸發2%

中原地產分區經理曾紀賢表示，火炭駿景園8座高層B室，實用面積974平方呎，屬三房套間隔，議價後以1,290萬元沽出，呎價為13,244元。原業主於2018年以1,320萬元買入單位，持貨至今四年，現帳面蝕讓約30萬元，貶值2%。若計及購入時稅項24萬元，及買賣兩次的佣金共約26,1萬元，料需實蝕逾80萬元離場。

泓碧首宗蝕讓 兩房業主料實蝕近一球

另外， 2020年第四季入伙的馬鞍山泓碧，首錄二手蝕讓。據中原地產區域營業經理胡耀祖表示，涉及為3座中層K室，實用面積518平方呎，屬兩房間隔，早前以「蝕讓價」878萬元放盤，議價後減價28萬或約3%，至以850萬元易手，呎價為16,409元。

據悉，原業主2019年4月以898.7萬元購入上述單位，持貨滿三年、額外印花稅（SSD）鬆綁即沽，帳面蝕約48.7萬元或約5%；若計及購入稅項33.7萬元，及買賣兩次佣金約17.5萬元，料實蝕近100萬元。

屯門新盤低開 二手受壓

近日，屯門兆康有新盤以低於二手價20%開盤，區內二手交投亦回軟。美聯物業首席高級營業經理黃瑞麟表示，同區豫豐花園8座中層G室，實用面積約450平方呎，兩房間隔，新近以536.8萬元易手，呎價11,929元。原業主於2019年4月以560萬元購入上址，持貨約三年多，SSD已鬆綁，現帳面蝕約23.2萬元或約4%；若連同使費計，料實蝕逾50萬元。

中原地產副區域營業經理王勤學亦指，屯門區新盤以平價推售， 搶去大量二手客源，單是元朗區的二手睇樓量急降30%。二手業主普遍面對現實，願意提供合理議價空間，但成交量不多。