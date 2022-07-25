利嘉閣：料下半年商舖租金回升10%　加息僅屬心理影響

第五波疫情及加息影響下，打沉工商舖回升的勢頭，利嘉閣預計，息口有機會在明年第二季回落，料加息屬心理影響大於實際，預期下半年工商舖表現會有改善。

據土地註冊處資料顯示，今年截至6月30日止，上半年全港共錄得2,637宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達500.52億元，較去年下半年的3,260宗及865.23億元，分別減少19%及42%，若按年同比，則分別大減27%及25%。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，預計下半年整體工商舖交投量會逐步回升，物業買賣登記量料升6%、至2,800宗水平。工商舖成交金額礙於商廈拖累，或失守500億元關口，料錄495億元，按半年或微跌1%。

黃應年（右二）指，下半年工商舖成交金額礙於商廈拖累，或失守500億元關口。

該行又指，工、商、舖三大範疇中，估計以店舖的買賣登記量升幅最顯著。利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指，核心區的租金跌幅已到底，隨著不同業務進駐核心地段，互相競爭，未來商舖租金料回升逾10%。

另外，非核心區如屯門、荃灣較為「吃香」，預計商舖租金會有10％至20%的升幅。至於餐飲業租金預料會在下半年有約10%的升幅。他又預計，下半年商舖每月平均買賣登記料約130宗，即下半年合計約有780宗，有望較上半年升22%。

此外，利嘉閣表示未來會增添人手，估計從現有約160至170名員工，增至200名。