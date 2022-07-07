戴德梁行：料全年甲廈租金跌最多3%　舖租持平　健體行業成新動力

戴德梁行今日（7日）發表「2022年第二季寫字樓及商舖租賃市場回顧及展望」，報告指，寫字樓第二季租金按季跌0.8%，較首季跌幅略為收窄，分區計，以港島東及九龍西的租金跌幅較大，按季分別下調1.6%及2%。該行預計，甲級寫字樓全年累積跌幅介乎2%至 3%。

吸納量方面，第二季雖有不少新租賃成交，但有部份將約滿的面積重新於市場放租，令待租樓面上升，第二季吸納量為負176,900平方呎。至於新租賃成交方面，仍以銀行及金融行業租戶以29.2%佔比面積最大。

蕭亮輝（左）及林應威。

下半年250萬呎寫字樓樓面落成

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝預計，隨著下半年多個大型寫字樓項目相繼落成，涉及總樓面達250萬平方呎，預計至今年底，整體待租率會升至16%至17%水平。他提到，醫療及美容業以及服務式寫字樓和共享辦公營運商，對寫字樓需求有所增長，料相關行業有助吸納部份待租樓面。

本港甲級寫字樓淨吸納量比較。（資料來源：戴德梁行研究部）

至於零售市道方面依然疲弱，但各主要商業區的空置率及租金跌幅均比上季有所改善，如銅鑼灣區空置率重回2021年底水平、至7.9%，旺角區亦從上季的16.4%下降至12.7%。

而多個主要地區的商舖租金已回穩，中環及旺角分別升0.1%及0.6%，部分地區的租金即使下調，幅度亦屬輕微，按季跌幅由0.2%至1.3%不等。

估計下半年舖租稍為回升

戴德梁行香港商舖部、代理及管理服務主管及執行董事林應威預計，零售及餐飲業舖租於下半年將升1%至5%，抵銷1至6月份的跌幅，全年整體租金水平將平穩發展。該行又指，短租成新趨勢，但暫未能預視短租是否能填補大品牌搬遷，但為求出租，業主也樂意將租金調低五至六成。

生活用品、運動行業不斷擴張

林應威又指，除了傳統零售及餐飲業外，疫情爆發以來，市民更為注重身心健康，加上未能外遊，故生活用品和運動行業近期不斷擴張，如室內攀石中心開到「成行成市」，成為年輕人的新「打卡位」，料也會成為商舖市場的增長動力之一，他續指，雖然新一輪消費券是「短期救命草」，但以現況來看，市民較願意花錢享受與健康相關之體驗。