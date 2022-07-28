7月新盤錄29宗撻訂　按月急升93%　長沙灣睿峰單日錄21連撻

一手撻訂宗數急升！據本報統計，7月截至27日止，新盤市場錄得約29宗撻訂，較上月同期的15宗，按月升14宗或約93%，涉及殺訂金額逾2,596萬元。當中，長沙灣睿峰佔了本月撻訂總數約72％。

長沙灣睿峰連撻21宗 料殺訂逾883萬

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），在持續多月的按揭風波下，部分買家選擇 放棄上會，7月連錄21宗撻訂，包含開放式至兩房戶。

該批單位面積224至517平方呎，成交日期介乎2020年4月至12月，全數已簽署正式買賣合約，並選用建築期付款，成交金額由562.2萬至1,213.8萬元，總成交金額約1.77億元。該21伙全數於7月12日列為終止交易，料一律遭沒收5%訂金，殺訂金額由28.1萬至60.7萬元，即眾買家合共損失逾883.3萬元訂金。發展商表示，21伙終止交易的單位已暫停銷售。

屯門瑧譽近1.8億洋房撻訂 料買家輸885萬

至於單一撻訂金額最大個案，為保利置業（0119）屯門瑧譽，該7號洋房，屬五房五套間隔，面積5,210平方呎，連兩個車位，於2021年10月以1.77億元售出，呎價約3.39萬元，創下當時項目新高紀錄。買家原採用「S1T 付款計劃」，樓價首5%已於中標日繳付，隨後樓價5%在中標日後的180日繳付，尾數樓價90%則在720日內繳付。

惟據成交紀錄冊顯示，單位本月19日被列為終止交易，預計買家繳付5%樓價後未有進一步支付餘額，料損失5%訂金、即約885萬元。

何文田傲玟再撻一伙 料買家蝕309萬

至於一直延遲交樓的何文田傲玟，本月亦新增一宗撻訂，為第3座19樓C室，實用面積934平方呎、兩房套間隔。據成交紀錄冊，單位原於2021年1月招標賣出，成交價約3,091.9萬元，呎價約33,104元。買家採用「75 天現金付款計劃」。

惟單位於7月5日被列為終止買賣，未知買家有否被發展商沒收訂金，估計涉及訂金為樓價10%、即約309.2萬元。連同上述一伙，傲玟至今已有9宗交易告吹，暫僅沽出19伙，佔全盤401伙約5%。

柏傲莊 I 延遲兩月交樓 三房買家棄購蝕176萬

另外，由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊 I，本月再錄一宗撻大訂。涉及為第3B座7樓C室，屬三房間隔，實用面積702平方呎，連124平方呎平台。

據成交紀錄冊顯示，單位於2021年6月沽出，買家採用「柏傲莊建築期付款計劃」，成交價約為1,758.5萬元，呎價約25,049元。惟單位於本月8日被列為終止交易，料買家已撻訂，並遭發展商沒收10%訂金，即料涉約175.8萬元。

值得留意，柏傲莊 I 的原定關鍵日期為今年9月30日。惟項目需延遲66天交樓、即延至2022年12年5日。

7月份其他撻訂個案，包括日出康城凱柏峰 II、啟德THE HENLEY III 、屯門掃管笏滿名山、將軍澳海茵莊園、大角咀傲寓，分別各錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增6宗取消交易

除撻訂外，取消交易個案方面，7月截至27日暫錄約6宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約215宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的25%，相關取消交易單位涉銷售總額逾34.7億元。