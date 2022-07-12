長沙灣睿峰爆21宗撻訂　發展商殺訂逾883萬

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰）。部分買家採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭、即90%一按，惟項目轉讓後只獲發展商提供80%一按，部份買家在期限內無法上會。

鼎珮集團今（12日）公布，項目已售單位當中，有34個單位由於各種原因，最終未有於合約要求的期限內完成交易。當中，有21位買家無法聯絡、或沒有申請發展商按揭計劃、或沒有發展商按揭、或已表明不會完成交易的意向之單位，故鼎珮今日已向有關買方發信中止通知書。

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據成交紀錄冊顯示，該21個單位由開放式至兩房間隔，​實用面積224至517平方呎，成交日期介乎2020年4月至12月，全數已簽署正式買賣合約，選用建築期付款，成交金額介乎562.2萬至1,213.8萬元，總成交金額約1.77億元，惟全數於今日（12日）列為終止交易，料一律遭沒收5%訂金，涉及殺訂金額由28.1萬至60.7萬元，料眾買家合共損失逾883.3萬元訂金。

34名買家中，其餘13名的按揭申請，據鼎珮稱，按揭公司正在努力跟進及協助該等買家提交更多補充資料及完成交易。鼎珮指，正盡力提供適切的協助，包括給予該13名買家充裕時間，以便完成交易。

鼎珮又表示，上述有21伙終止交易的單位已暫停銷售，以便日後再作計劃。睿峰合共有兩座，單位總數414伙。項目今年5月份展開交樓程序，至今有185伙已完成交樓程序。