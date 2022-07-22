HIBOR升穿1厘　經絡料利率邁向正常化　年內實際息率升至3厘

香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至1.01厘， 連升7個交易日，亦創自2020年6月1日，即逾2年新高。以現時最新拆息按揭計劃（H按）H+計算，H按實際按息已升至2.31厘，同創逾2年新高。有按揭界人士預計，在全球加息的大環境下，香港亦不能獨善其身，年內實際按揭息率或有機會上升至3厘附近水平，又指利率將由超低水平邁向正常化。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲下星期再進行議息會議，市場普遍認為美國通脹遠超預期，6月份消費者物價指數（CPI）更按年上升9.1%，創出40年來最高，因此下星期大機會再加息0.75厘。

另一方面，香港6月通脹亦按年升1.8%，按月升0.8%，近日港元再多次觸及7.85弱方兌換保證，香港銀行體系結餘將於7月25日回落至1,648.42億港元。在美加息及收水持續，及資金持續外流下，料未來拆息將持續上升，令H按實際按息觸及2.5厘的封頂水平。

HIBOR升至1.2厘 實際息率觸及封頂息率2.5厘

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以今日（22日）HIBOR及H按H+1.3%，實際息率為2.31厘計算，每月供款為19,266元。如HIBOR升至1.2厘，實際息率已觸及封頂息率2.5厘，每月供款上升至19,756元，即增加490或2.5%。如香港銀行增加最優惠利率（P）0.25厘至2.75厘，每月供款上升至20,412元，即比今日增加1,146元或5.9%。

料銀行考慮調升最優惠利率（P）

曹德明認為，美國通脹問題令全球息口趨升，今日歐洲央行出乎預期加息半厘，為11年首次加息。相信在全球加息的大環境下，香港亦不能獨善其身，加上銀行體系結餘已回落至約1,600億元水平，料或加快銀行考慮調升最優惠利率（P）的步伐，有機會提前於最快第三季內發生。曹續指，年內實際按揭息率或有機會上升至3厘附近水平，利率將由超低水平邁向正常化，對供款人士影響仍然輕微，惟建議供樓及打算置業人士仍要留意整體經濟表現及自身負擔能力，時刻作出風險管理。