長沙灣廢棄碼頭建登岸梯級　規劃署不反對　開放時間延至24小時

新地（0016）3月份就長沙灣酒店項目對出的廢棄碼頭，向城規會申請改裝，並安裝兩套登岸梯級，以提升長沙灣海濱長廊的海上通達性。規劃署對此表示不反對，該宗申請將於本周五（29日）由城規會審議，預計可獲「開綠燈」通過。

據規劃署資料，該宗申請普遍獲得發展局旗下海港辦事處的支持，又指已知悉申請人負責項目的管理、維護，並把開放時間延長至24小時，對該宗申請沒有進一步的評論。而九龍東區及西區地政處亦對該宗申請表示不反對。

申請人負責項目管理、維護

至於規劃署指，廢棄碼頭所在位置主要提供戶外露天公共空間，認為該宗申請可為整個海濱地區提供服務，與規劃意向相輔相成。署方又指，工作小組支持興建登岸梯級及把開放時間延長至24小時，認為該宗申請與周邊土地用途沒有不相符，因此不反對該申請。

早前方案開放時間為「朝10晚8」

據城規會資料，該碼頭地盤面積約1,695平方呎，現為「休憩用地」地帶。申請人建議改裝現有碼頭，以安裝兩套登岸梯級。登岸梯級將設置在碼頭兩側，以供兩艘長度小於35米的客船／休閒船同時停靠。

作為海濱設施的一部份，申請人將把登岸梯級和海濱長廊（契約要求）一起管理，預計最快2024年落成。登岸梯級於每天上午10點至晚上8點開放供公眾使用。不過最新文件顯示，開放時間已改為24小時。

酒店准建25層 提供975間客房

資料顯示，新地旗下長沙灣興華街西對出酒店項目，在2019年2月獲城規會批准興建一幢25層高的綜合酒店大樓，總樓面約37.43萬平方呎，提供975間酒店房間。項目設有地庫及空中花園樓層，地下至2樓為零售及餐飲設施。