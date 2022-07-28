十大鬼屋｜元朗筱廬擬建安老院　床位增六成　規劃署不反對

屬三級歷史建築、擁有「香港十大鬼屋之首」稱號的荒廢古老大宅元朗筱廬，今年1月份修訂發展方案，擬在筱廬周邊地盤興建安老院舍，床位增加65%至281個床位，而筱廬會保留作保育用途。規劃署對上述方案表示不反對，該宗申請將於明日由城規會審議，預計可獲開綠燈通過。

上述項目地盤面積約21,023平方呎，當中包括政府土地約1,776平方呎，鄰近元朗浸信會、元朗恆香製餅廠。項目南部的地盤，擬略為放寬建築物高度限制，以興建一幢六層高安老院舍；至於在地盤北部的歷史建築筱廬，將會原址保育作為一幢兩層屋宇，並提供新保育方案。落成後整個項目總樓面約63,832平方呎，提供281個床位。

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發展方案又建議在其旁邊提供一個兼容並設有教育展示板的「保育花園」，以供公眾透過提前預約免費參觀。

翻查資料，元朗筱廬原由「舖王」鄧成波家族持有，該家族於2016年底以6,300萬元買入，在2019年5月向城規會申建安老院舍，並保留該幢歷史建築。不過該幢大宅在2021年5月易手予嘉濤（香港）控股，成交價6,500萬元，升值僅3%。

逾70年歷史 荒廢後有鬧鬼傳聞

筱廬的位置鄰近元朗馬棠路交界，建於上世紀四十年代，樓高兩層，建築風格中、西混合，既有西式柱石、亦有舊唐樓常見的「大騎樓」。惟大宅自七十年代已荒廢，並時有鬧鬼傳聞。據知，有街坊於黃昏或晚間途經時，聽到大宅內傳出家庭吃飯、麻將耍樂的聲音，但屋內漆黑一片，故被街坊形容為鬼屋。大宅當年由元朗鄉紳陳慕青興建，並由其後人持有至2016年才轉售予鄧成波。