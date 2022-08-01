何文田皓畋四房4980萬沽　業主實蝕近千萬｜單位直撃

入伙約五年的何文田豪宅皓畋，再錄二手蝕讓成交。屋苑一伙四房戶以4,980萬元沽出，較四年半前買入價帳面貶值約12%，料為屋苑今年最大額損手個案。

市場消息透露，上述成交為6座中層B室，實用面積1,477平方呎，為四房雙套間隔，另設工人套房，新近以約4,980萬元沽出，成交呎價33,717元。據代理相片可見，單位內附企理裝修，外望開揚山景。

↓↓皓畋成交單位直撃↓↓

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皓畋今年暫錄7宗蝕讓

據了解，原業主於2018年2月以5,670萬元一手買入上址，同年再以350萬元買入車位，入市金額約6,020萬元。撇除車位，賣方持貨四年半，現帳面蝕約690萬元，貶值12%。據了解，原業主買入單位時付稅約241萬元，若計及賣出時的佣金約49.8萬元，實際蝕讓金額料高達約981萬元。

翻查資料，連同上述成交，皓畋今年暫錄7宗蝕讓，蝕讓幅度介乎7至20%。

天鑄二千呎大宅僅升值6.7%

此外，市傳同區另一豪宅屋苑天鑄亦錄得成交，為屋苑6座低層A室，實用面積2,018平方呎，新近以約6,400萬元沽出，成交呎價約31,715元。最新成交價較2015年9月買入價5,998萬元，帳面升值約6.7%。