西貢逸瓏園業主4年實蝕300萬　代理：佢當日買貴超過一成｜直撃

半新盤爆大幅損手個案！入伙約五年的西貢逸瓏園一個一房戶，新近以810萬元沽出，較業主四年前買入價帳面貶值約24%，連同其他雜費計算，料實蝕逾300萬元。有代理解釋，業主當日購入一手貨尾時「買貴咗至少10%」，現「高買低賣」，需蝕錢離場。

「蝕讓價」放售 四年貶值24%

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述成交為逸瓏園第五座高層F室，實用面積566平方呎，採一房兩廳連儲物室間隔，望內園景，早前以「蝕讓價」849萬元放售，惟未獲承接，遂降價至830萬元，新近再減20萬至810萬元易手，成交呎價14,311元，屬市價。

據了解，原業主於2018年5月購入上址，當時作價1,064萬元，持貨四年至今轉售，帳面蝕254萬元，期內貶值24%。計及上市時繳付近40萬元稅款，及賣出佣金約8.1萬元，估計實蝕金額約302萬元。

↓↓逸瓏園成交單位直撃↓↓

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代理：原業主非首批買家 買貴至少10%

對於上述大幅蝕讓個案，廖振雄表示，逸瓏園於2015年底推售，當時樓價未大幅上升，首批折實均價12,998元，屬「有水位」，故首批入市的業主今天沽貨有一定賺幅。不過是次蝕賣的業主於2018年才入市，當時發展商已經調高屋苑貨尾的售價，「佢當時買貴咗至少10%。」

他又補充，是次蝕讓單位屬於屋苑的優質戶，設有梗廚，屬高層兼望內園，本身定位亦較其他單位高。翻查資料，在2016年至2017年間，逸瓏園第五座中層至高層的同類戶型，實用面積同為566平方呎，成交價介乎817.34萬至914.51萬元，反映上述新成交單位當日買入價1,064萬元，較屋苑早期入市業主「高出一截」。

逸瓏園自2017年入伙以來，至今已錄得8宗二手蝕讓個案，普遍帳面蝕幅介乎2％至13%，上述最新蝕24%的個案，為屋苑至今蝕讓幅度最勁的紀錄。