借錢租樓｜富融銀行推「先租後付」貸款　助租客預付全年租金

針對私樓租賃市場，虛擬銀行富融銀行 （Fusion Bank）推出「先租後付」概念的貸款計劃，有別於按月交租的傳統做法，租戶最多可借一年租金連兩個月按金，一次過預付予業主，以增加議價條件，爭取租金折扣，而還款期最多攤分至60個月，實際年利率最低2.12厘。

僅適用於信貸額25萬或以下

該「先租後付」計劃，租客可提取貸款作一筆過租金預繳予業主，貸款額為一年租金，連同兩個月按金，利息以4.77厘計算，按照貸款額及還款期設利率「折扣」，最高折扣為「45折」，即實際利息為2.12厘。租戶首月「零支出」，即由提款一個月後才開始每月還款，還款期最多攤分至60個月。

以一個月租約2萬元的單位為例，連同兩個月按金，原本一年租金開支為28萬元，採用「先租後付」貸款後，假設獲業主減租8%至每月租金1.84萬元，即全年租金降至25.76萬元。以還款期為12個月及實際年利率2.84%計算，期間總利息為約3,913元，同時獲獎賞2,200元，最終實際租金開支為25.93萬元，推斷實際減幅約7.4%。

業主租金收入可作3個月定存 息口1.6厘

至於續約方面，年租期完結後，租客可沿用已批核的循環貸款額度，再次提款以繳交續租租金，無需再次申請。若選擇提早還款，亦沒有任何罰則。

而業主方面則能一筆過收取全年租金，業主可把收到的預繳租金於富融銀行開設3個月定期存款賺取1.6%存款利息。

富融銀行指，「先租後付」計劃可讓租戶可透過該行申請貸款，無需遞交文件批核，「睇樓」前已獲知循環貸款額度作好租金預算，待看中租盤時即時提款落訂及確認承租，一筆過貸款全額預繳相等於全年租金及按金予業主，減低在新居入伙時需同時支付按金、租金以及其他入伙雜項的資金壓力。

不過需要留意，「無需證明文件」的申請只適用於信貸額25萬元或以下。