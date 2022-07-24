嘉亨灣頂層特色戶減10%　獲公司客7.9萬承租

暑期租賃稍為轉活，特色單位連錄承租，如西灣河嘉亨灣頂層連天台單位，新近以7.9萬元租出。中原地產分行經理張霈溱表示，嘉亨灣6座連天台及平台特色戶，實用面積1,228平方呎，連約645及約992平方呎的平台及天台，屬四房雙套間隔及工人房，望全山景及避風塘海景，屬罕有租盤。

據了解，業主原叫租8.8萬元，新近以7.9萬元租出，呎租64元，即減價9,000元或一成。新租客有公司客，有租金津貼。業主於2011年4月以3,400萬元買入單位，租金回報2.8厘。

GRAND MARINI三房減1700元租出

此外，今年4月份入伙的日出康城GRAND MARINI，有全新三房單位剛獲承租，每月租金1.93萬元。美聯物業首席高級營業經理黃家迎表示，GRAND MARINI 2B座中層D室，實用面積652平方呎，屬三房間隔，全新未住過，吸引一家四口同區家庭客承租。

據悉，單位原叫租2.1萬元，議價後減1,700元至1.93萬元租出，減幅約8%，呎租約29.6元。業主於2020年3月斥資938.5萬元購入單位，按現水平租金計，回報率約2.5厘。