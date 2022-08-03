佳寧娜馬介璋九龍塘豪宅叫價1.6億　獲買家洽購｜單位直擊

近年回流香港房地產市場的佳寧娜集團（0126），其集團主要股東馬介璋夫婦持有的九龍塘牛津道7號帝文苑豪宅單位，近年推出放盤，叫價1.6億元，消息指該單位近日獲買家洽購至尾聲，惟未知實際成交價。



市場消息透露，上述單位為帝文苑豪宅，實用面積約4,232平方呎，為五房兩廳間隔，另設天台1,885平方呎。單位兩年前推出放售，當時叫價約1.6億元，意向呎價高達3.78萬元。市傳該單位近日獲買家洽購，惟未知實際成交價。

五房兩廳間隔 月租曾達16萬

據了解，上述單位一直用作出租用途，在2016年租金高達每月16萬元，及後在2020年租金降至每月14萬元，呎租由38元降至33元。

↓↓帝文苑豪宅單位放盤相片↓↓

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馬介璋夫婦共同持有 22年前買入價3788萬

資料顯示，上述帝文苑單位為MA KAI CHEUNG及CHEUNG LIN KIU，即為佳寧娜（0126）主要股東、名譽主席兼執行董事馬介璋，以及其妻子張蓮嬌。二人於2000年以3,788萬元買入上述單位。翻查資料，帝文苑全盤只有4伙，過去十六年未曾錄得成交，對上一宗成交已追溯至2006年，當時一個實用面積4,320平方呎的地下單位，以4,928萬元沽出，呎價1.1萬元。

佳寧娜拓展香港市場 上月推市區新盤

佳寧娜近年積極在港發展房地產，如旗下深水埗海壇街新盤佳悅，近月推售，開放式戶入場費346萬元起。此外，佳寧娜早前又透露，正在香港各區進行舊樓收購活動，預計未來三年至少「一年一Project」，每年推出一個投資額10億元的住宅重建項目，估計總投資額合共約30億元。