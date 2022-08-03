茶果嶺臨海地建6750伙公屋　滙景花園業主委員會反對　指阻擋景觀

城規會去年底宣布修訂《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱核准圖》，主要把兩幅沿茶果嶺道用地，改劃為住宅地皮以興建公營房屋、社區配套設施和運輸基建，涉及9幢公屋，共約6,750伙。

城規會將於周五（5日）審議有關考慮《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱草圖編號》的申述和意見。資料顯示，該宗修訂共接獲184份申述，反對意見佔27份。

反對人士：臨海公屋料構成屏風效應

其中表達反對意見的滙景花園業主委員會指出，兩個擬議公營房屋發展的建築物高度，均會阻擋滙景花園部分居民的景觀，對居民生活和物業價值造成負面影響。又指所訂的建築物高度會令海旁範圍高廈林立 ，對周邊的住宅發展造成「屏風效應」，在夏季情況尤甚。

規劃署：與周圍環境並非不協調

不過規劃署回應指出，兩個擬議公營房屋發展的發展建議，在善用珍貴土地資源以便在市區提供更多公營房屋單位，以及確保有關項目與九龍東地區臨海發展（最高建築物高度為主水平基準上120米）的整體發展密度及建築物高度相協調方面，已取得平衡。

規劃署又指，雖然這部分海濱範圍的景觀特色會有所改變，但擬議發展可視為住宅市景的延伸，與周圍環境並非不協調。

資料顯示，《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱核准圖》的主要修訂涉及兩項公屋發展計劃，涉及9幢公屋，分別提供4,500伙及2,250伙，預計人口約1.26萬名及6,400名。