林海山城四房大戶　巨無霸客飯廳逾400呎　望吐露港景｜現樓直撃

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔露輝路新盤林海山城（VILLA LUCCA），短期擬推分層戶招標。今日率先（4日）開放3個現樓示範單位予傳媒參觀，同屬標準分層戶，當中兩個連裝修及傢俱。單位以古典暖色為設計主調， 設有獨立私人升降機大堂。

↓↓林海山城三房示範單位直擊↓↓

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其中一個示範單位位於第10座3樓A室，屬三房一套間隔，實用面積1,160平方呎，單計客飯廳長逾 8.6米，闊逾3.4米，面積逾310平方呎，樓底高度約3.38米，客飯廳外連約2.4米長露台。

單位設計包括主人房、青少年睡房以及幼兒房，主人房長約4.5 米、闊約3.4米，面積逾 150平方呎，落地玻璃窗外連工作平台。浴室屬「明廁」設計、即設有窗戶；廚房則為開放式。

↓↓林海山城四房示範單位直擊↓↓

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另一個單位為第10座3樓B室，屬四房兩套間隔，實用面積為1,568平方呎，客飯廳採用「日字型」開則 ，長約8.3米，闊約4.7米，面積逾400平方呎，另設落地玻璃趟摺門，連接約3.7米長露台，外望翠綠樹景及吐露港遠海景。

單位包括三間睡房，另預留一間書房或作其他用途。單是主人房面積逾200平方呎，設有落地大玻璃外連工作平台，睡房長約5 米、闊約3.6米，面積逾200平方呎，浴室為明廁設計，同為開放式廚房。

林海山城位於露輝路36號，合共262伙，屬低密度設計，由14座分層大樓、34座洋房、兩座大宅組成，標準單位佔160伙，實用面積由1,078至2,526平方呎，三房至四房間隔；另66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760平方呎，屬兩房至四房間隔。