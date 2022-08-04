林海山城短期公布銷售安排　擬先推53伙招標

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔露輝路新盤林海山城（VILLA LUCCA），今（4日）再開放3個現樓分層示範單位予傳媒參觀，希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，將於短期公布銷售安排，擬推出最少53個單位，將以招標形式發售。

她又指將參照九龍豪宅而定價。被問到加息對豪宅市場的影響，她指鍾情豪宅的買家均有實力，對他們而言加息影響不大。

設最高樓價30%二按貸款

此外，香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指，項目將提供3款付款方式及按揭貸款優惠，包括「90天現金付款計劃」，即先付樓價5%臨時訂金，餘下的樓價95%在90天臨時合約期限內付清；而按揭優惠包括「第一按揭貸款」及「第二按揭貸款」計劃。

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅、希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞

在第一按揭貸款計劃中，買家可申請按揭最高為樓價85%的一按貸款，首24個月貸款年利率為最優惠利率（P）減 2.5%。第二按揭貸款計劃，買家則可申請最高樓價30%的二按貸款，首24個月貸款年利率為最優惠利率（P）減 2.25%。

24個月後，兩個按揭貸款計劃的最低貸款年利率為最優惠利率（P），最長年期為20年 ，冀為買家提供充裕資金調動。

林紅又指，林海山城獲不少投資者、換樓客及常往返中港的商人關注，睇樓人士可預約到標準樓層參觀，毋須攜帶本票。