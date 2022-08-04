遠東12.4億奪市建局西營盤項目　每呎地價1.3萬　低下限3%

市建局公布，西營盤崇慶里/桂香街發展項目由遠東發展（0035）奪得，成交價12.4億元，每呎樓面地價13,085元，較市場下限低3%。

遠東發展地產總裁方文昌表示，集團中標西營盤崇慶里／桂香街項目，認為港島市區地皮供應罕有，加上中標地皮地點優越，鄰近港鐵西營盤站兩個出口，交通便利。而且西營盤為發展成熟之社區，配套充足，因此集團看好項目發展前景。

料提供165伙 最快2026年落成

項目於2017年7月展開收購，地盤面積約1.15萬平方呎，落成後預計總樓面面積約9.47萬平方呎，預計可提供165伙，落成日期料為2026年至2027年。項目距離港鐵西營盤站約需2至3分鐘步程。

項目將透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街通本項目的現有行人網絡。成功取得項目的發展商，須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

每呎地價約1.35萬至1.7萬

綜合市場早前預測估算，西營盤崇慶里/桂香街發展項目估介乎值約12.8億至16.1億元，每呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。項目於7月11日截標，當時項目接獲9份標書，入標財團包括信置（0083）、鷹君（0041）、新地（0016）、新世界（0017）等。