屯門飛揚加推47伙　一房折實售393萬起　本周五賣82伙

長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期，今日（8日）加推47伙，涵蓋一至兩房戶型，折實入場價由393萬元起，整批折實均價15,138元，並首次推出地下連前庭特色戶。發展商同步落實本周五（12日）進行新一輪發售82伙。

長實高級營業經理楊桂玲表示，今次加推第6號價單，合共涉47伙，其中一房佔42伙、一房地下連前庭戶佔4伙，以及兩房地下連前庭戶有一伙。

長實高級營業經理楊桂玲指，首次於價單中推出地下連特色前庭戶。（發展商提供）

42伙的價單定價由462.4萬至712.5萬元，價單呎價由14,782元至18,914元，折實售價約393萬至605.6萬元，折實呎價12,564元至16,075元。

入場單位為1座1樓H室，實用面積266平方呎，屬一房間隔，折實售價約393萬元，折實呎價14,774元；至於呎價平單位則為1座地下K室，實用482平方呎， 屬兩房間隔，折實售價約605.6萬元， 折實呎價12,564元。

發展商剛落實本周五（12日）進行新一輪發售82伙，折實售價由393.04萬元起，入場單位為1座1樓H室，實用面積266平方呎一房間隔，折實呎價14,776元。