東半山豐景臺地盤申建豪宅　毗鄰CENTRAL PEAK管理公司反對

上月有財團就東半山豐景臺、嶺南幼稚園、嶺南小學的地盤，向城規會申請重建豪宅項目，提供44伙。不過截至7月底，該目收到6份公眾意見，全屬反對意見，當中包括毗鄰新地（0016）豪宅項目CENTRAL PEAK的屋苑管理公司，認為該宗改劃申請將為周邊環境帶來交通問題及影響景觀。

管理公司：新申請加重交通負荷

CENTRAL PEAK屋苑管理公司超卓管理服務有限公司（Supreme Management Services Limited）指出，目前司徒拔道一帶交通堵塞問題嚴重，該宗新住宅申請將加重該區交通負荷，同時令附近園林風景消失，影響周邊視覺景象。

重建後擬提供44伙 涉3座洋房、3幢分層

資料顯示，上述住宅申請發展涉及東半山司徒拔道24及15號、東山臺7號及毗連政府土地，地皮位置原本為豐景臺、嶺南幼稚園、嶺南小學。

該項目地盤面積約42,734平方呎，現時用途屬住宅（丙類）1、政府、機構或社區（4）及綠化地帶，擬申請改劃為住宅（丙類）3地帶。項目將重建3幢三層高洋房，以及3幢樓高5層、8層及12層的分層住宅大廈，住宅樓面約94,176平方呎，合共44伙。該項目非住宅樓面約48,073平方呎，涉及一間不多於70個床位的安老院舍，以及私家車位92個。

該地盤毗鄰位置為新地旗下豪宅項目CENTRAL PEAK，近年個別洋房成交呎價高達逾10萬元。