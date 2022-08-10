大埔林海山城招標59伙　設85%一按、買家享兩年免息免供

新盤市場轉旺，大埔豪宅新盤以招標形式推盤出擊。由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔新盤林海山城，今日（10日）公布首張銷售安排，招標出售59伙，當中包括兩座逾3,000平方呎的洋房。項目將提供「兩年免息免供靈活第一按揭貸款」，涉及樓價85%。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅表示，林海山城將於8月18日起開始招標，招標單位涉59伙，包括57伙分層單位，當中包括42個標準單位、7個頂層連天台特色戶、8個地下連花園特色戶，實用面積由1,078至2,344平方呎，皆為三房一套或四房雙套房戶型。首批單位亦包括2幢洋房，實用面積為3,245及3,322平方呎，皆為五房雙套房戶型。

設建期付款辦法 180天內繳樓價10%

支付方式方面，林紅表示，林海山城買家除了可選用90天現金付款計劃外，發展商亦將提供建築期付款計劃，買家於簽訂臨時合約時，支付樓價5%作為臨時訂金，其後於臨時合約日期的30日內、60日內、90日內、120日內及180日內，分5次各支付樓價1%作為加付訂金，餘款樓價的90%將於發展商取得轉讓同意書後，以書面通知買家日期起計14天內支付。

此外，發展商將夥拍財務機構提供「兩年免息免供靈活第一按揭貸款」計劃。買家可向指定財務機構申請按揭，最高貸款金額為樓價85%的一按貸款，貸款年期為730天（即約兩年）。一按不設每月供款，最低貸款年利率為最優惠利率（P），但若買家於到期日或之前付清貸款，則可獲豁免繳交貸款利息。

左為香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅、右為希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞。

買家可獲1至2個車位認購權

希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，是次招標發售的單位中，成功中標購買標準戶或地下連花園特色戶之買家，於賣方首次發售發展項目內的住宅車位時將獲優先邀請可認購一個停車位；而成功中標購買頂層連天台特色戶之買家，則可獲認購兩個停車位。

葉慕貞又指出，林海山城洋房之買家若為希慎旗下Club Avenue或希慎興業或其集團公司之租戶，又或香港興業國際集團旗下愉景灣高爾夫球會或香港大嶼山遊艇會之會員或香港興業國際集團或其集團公司之租戶，可獲發總價值為10萬至14萬之禮劵。至於認購非洋房單位的買家，若為上述組織之會員或租戶將會獲發總價值為港幣5萬至6萬元的禮劵。

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