一年輸130萬！ 新香港人寧啃10%辣招稅沽粉嶺中心三房

二手市場蝕讓成交不斷湧現。粉嶺中心有三房業主持貨僅一年多，不惜被罰額外印花稅（SSD）約57.8萬元亦要沽貨。若計及單位需繳稅款及使費計，料實蝕約逾130萬元。

中原地產分行經理劉德興表示，是次成交單位為粉嶺中心D座低層3室，實用面積513平方呎，屬三房間隔。 單位獲用家洽購， 即還價後買入單位自住。 經議價後以578萬元易手，呎價為11,267元。

原業主持貨僅14個月

據悉，原業主英文名為國語拼音，則於2021年5月以620萬元買入，當時入市繳稅約20萬元，屬於本地首置人士所需繳付的稅款，反映原業主為已取得本地身份證的「新香港人」。

是次沽出單位帳面蝕42萬元或6.8%，加上持貨不足3年，需繳付樓價10%SSD稅約57.8萬元，若再計及買賣兩次的佣金共約11.9萬元，料實蝕金額逾132萬元。

兩房業主移民急賣樓 帳蝕58萬元離場

另外，薄扶林置富花園亦錄一伙移民急賣樓個案。有兩房業主趁三年額外印花稅（SSD）鬆綁即以610萬元沽出，帳面蝕讓58萬元離場，單位獲同區街坊買入長線收租。

美聯物業分行助理區域經理利元亨表示，是次成交為置富花園5座低層A室，實用面積約439平方呎，屬兩房間隔。原業主因移民急賣樓，於兩個月前放盤叫價約660萬元，獲同區長線投資客趁低吸納，買入作長線收租之用。

經雙方議價後，單位終減50萬或7.5%，以約610萬元成交，呎價約為13,895元。 據悉，原業主2019年8月以約668萬元買入，持貨三年多，是次轉手帳面蝕約58萬元。