八文樓三房淪銀主盤　放盤唔夠一日即沽　投資者入市博收購｜直擊

市建局早前公布歷時四年才完成的「油旺重建規劃研究報告」，當中建議把俗稱「八文樓」的文華新村納入「西九龍門戶綜合發展」，意味該個屋苑將成為市建局的收購目標，未來打造綜合商住區。有代理表示，目前「八文樓」大部分業主都已經封盤等待收購，惟近日屋苑一個三房單位淪為銀主盤被推出放售，由於未來大有機會獲市建局收購重建，因此放盤不足一日隨即被投資者買入博收購，成交價520萬元，僅較叫價低8萬元。



周邊豪宅林立 呎價2萬起

中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，上述成交為文耀樓高層43室，實用面積510平方呎，近日由銀主推出放盤，叫價528萬元，放盤不足一日略為減價8萬元，以520萬元沽出，成交呎價約10,196元。

值得留意，「八文樓」鄰近豪宅林立的九龍站，九龍站上蓋屋苑呎價亦要約2萬至3萬元，而位於文昌街公園對面的御金·國峯，最低呎價放盤亦要約2萬元。

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原業主多次抵押單位貸款

胡鴻洲指出，新買家為一名投資者，見上述單位面積大，提供三房間隔，每月租金又高達約1.3萬元，回報約3厘，而且早前市建局已落實收購重建「八文樓」，反映單位未來大有機會被收購，因此該名投資者即睇即買。

翻查資料，原業主於1969年以27,340元買入上述單位， 不過2015年至2020年期間，業主多次把單位抵押，向不同財務公司貸款，個別貸款金額涉及200萬、80萬、25萬元。隨後在2021年6月份原業主破產，單位亦被接管，終由銀主推出市場放售。以53年前買入價計算，期間帳面升值約189倍或約517.2萬元。

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8幢住宅以「文」字開頭

文華新村位於油麻地渡船角佐敦道與渡船街交界，由8幢住宅大廈組成，包括文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓、文英樓及文華樓。由於每幢大廈以「文」字開頭，被外界俗稱為「八文樓」，於1964年至1970年分階段落成。

早前市建局已公布完成「油旺重建規劃研究報告」，上述「八文樓」將會重建為高端甲級寫字樓、零售商業、酒店、文化藝術及住宅等混合用途。