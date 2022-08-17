禁追租令屆滿　業主批反效果浮現　「一次過交多月租金仲辛苦」

政府早前因應疫情嚴竣而推出「暫緩追租」措施，措施在7月底屆滿，部分商戶隨即被入稟追租，涉及數個月累積的租金。有舖位業主認為，「暫緩追租」的反效果開始浮現，就是令租戶百上加斤、需要一口氣交回數個月的租金。亦有投資者認為，「要租戶死守到底，根本唔係辦法，不如一早和平分手好過。」



蔡志忠：業主肯減租，租客都唔去傾

擁有物業資產估值至少逾10億元的資深投資者蔡志忠表示，過去一直反對政府推出「暫緩追租」，「因為𠵱個措施係破壞合約精神，令到就算業主肯減租，租客都唔去傾。」他指，措施導致租戶只能獲數個月的喘息，但無法獲得任何減租，造成反效果，最終租客需要一次過交多月租金，更加吃力。

蔡志忠手上有不少舖位收租物業，他透露，早已與租戶商討減租，大部分租戶也準時交租，又指「個別會拖欠兩、三個月租，但因為大家有商有量傾減租，最終搵到解決方法。」對於部分連鎖商戶遭大業主入稟追租，蔡志忠認為，大財團或有自己一套原則，對於租戶準時交租的要求會捉得緊。

李根興：不如一早和平分手

至於在港持有超過40間舖位的盛滙商舖基金創辦人李根興表示，「暫緩追租」對旗下收租物業影響不大，旗下舖位全部準時收租。他解釋，因其基金經常了解租戶的生意狀況，若租戶生意欠佳情況持續兩個月或以上，基金盡快勸退租客，或建議及時找頂租客。

李根興指，「雖然有時會同租戶簽長約，但要租戶死守到底，根本唔係辦法，不如一早和平分手好過，而且租客啲生財工具值錢，市場總有人會接手頂租。」他指，如果要向租戶入稟追租，計及全期租金，每宗個案或可達數百萬元，惟需時長，倒不如協助有困難租戶尋找頂租。