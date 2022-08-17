當年購入贈母　傳陳偉霆放售北角柏傲山特色戶　叫價3400萬︱有相

北上發展多年的藝人陳偉霆（William），有近十年未有在港工作，近日回港拍攝新戲之際，傳正放售名下位於北角柏傲山的收租物業，屬於特色單位，現時叫價約3,400萬元。

七年前2650萬購入贈予母親

據市場消息指，是次放盤單位為北角柏傲山1座低層戶，屬三房套連工人房間隔，實用面積1,078平方呎，連161平方呎平台，屬特色戶，由陳偉霆於2015年中以約2,651.3萬元一手購入，當時有指是購入單位送贈母親，持貨至今約七年。

據了解，單位一直作收租之用，2016年時曾以月租6.9萬元放租、呎租約64元，據知上述單位租客已經遷出，故6月開始放售單位，現時叫價約3,400萬元，呎價約3.15萬元，較銀行估價高約6%。從相片可見，單位內部保養尚算簇新。

據區內代理透露，柏傲山同類特色單位放盤，實用面積同為1,078平方呎，及連161平方呎平台，現時最低叫價約由2,900萬元起。

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現年37歲的陳偉霆，早年透過歌唱比賽加入娛樂圈，並簽約英皇娛樂，近年在內地走紅，代表作包括《野狼Disco》。據知他在港持有多伙物業，近日回港拍攝新戲《爆裂點》，並居住於另一獨立屋豪宅。

至於北角柏傲山由新世界（0017）於2014年推售，算是「明星盤」，當年一手購入的名人買家有如「志雲大師」陳志雲、玄學家麥玲玲等。當中，由陳志雲持有的柏傲山3座高層C室，面積約716平方呎、兩房，去年以2,260萬元售出，呎價約31,564元，轉手帳面賺「三球」。