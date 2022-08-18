7月二手私樓錄105宗虧蝕　日均3名業主賣樓損手

多重不利因素致令市況轉淡，加上息口趨升，二手業主賣樓變得被動，拖低物業轉手獲利比率及平均賺幅。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月份全港1,607宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,486宗，佔比達92.5%，較前月回落0.7個百分點，屬2010年3月以來的149個月（即近十二年半）新低。

獲利比率92.5% 創十二年半新低

陳海潮指，每宗私樓轉手平均賺幅按月大跌6.2個百分點，報58.7%，連跌兩月兼創自2016年六月以來74個月（逾六年）最少。按物業區域劃分，新界區表現較佳，以94.3%成為獲利成功比率最高的分區，惟按月仍跌0.5個百分點；港島區居次，報91.3%，按月跌0.1個百分點；至於九龍區較落後，僅錄得89.5%，按月跌1.1個百分點。

平均賺幅58.7%六年最少 九龍區跌穿九成

按物業轉售價格分析，樓價介乎1,001萬至1,200萬元的中高細價樓組別之獲利比率表現最好，錄得96.5%，且按月升2.9個百分點，涉及宗數137宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率則達95.5%，按月升0.3個百分點，亦較整體大市表現為佳。

虧損佔比6.5% 近12年半最慘烈

7月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為39.4%，按月跌1.7個百分點，共錄633宗；至於帳面錄得虧損者有105宗，佔比按月增至6.5%，為近十二年半以來的按月新高，即7月平均每日錄3宗賣樓損手個案；而平手的個案則有16宗，佔比亦增至1.0%。

上半年私樓買賣驚現695宗虧蝕 2011年以來最多

陳海潮：8月進一步下試92%水平

陳海潮指，踏入第三季後，市場充斥利淡因素，包括美息上調幅度及速度較預期快，令本港短期內加息壓力急增，此外大量新盤以低價搶佔二手市場購買力，加上疫情反覆趨升，而且時有急走蝕讓的「移民盤」出現，均令二手市場增添壓力。

依上述利淡因素未有轉機的情況下，他估計8月份私樓轉手獲利比率將進一步下試92%水平；至於平均賺幅亦料再收窄至55%的低位，屆時恐創自2012年8月以來的十年按月新低。