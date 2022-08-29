8月新盤錄29宗撻訂　睿峰佔41%　柏傲莊 III 增9宗取消交易

8月份全月一手成交量可望達2,500宗水平，創近一年半的單月新高。據《香港01》統計，8月截至28日止，新盤市場錄約29宗撻訂個案，與上月同期相若，涉及殺訂金額約1,450萬元。其中，長沙灣睿峰再爆12宗撻訂佔最多；另8月份熱賣的屯門NOVO LAND第1A期及粉嶺北ONE INNOVALE 各佔6及5宗。



睿峰新增12宗撻訂 殺訂逾560萬

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），上周五（26日）新增12宗撻訂，一半買家無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易，餘下一半則已向發展商表明意向，不會繼續完成單位餘下之交易程序。

該12伙的原本成交價介乎580.1萬至1,154.7萬元，總成交價約1.129億元。以訂金為樓價5%計算，料總殺訂金額約564.81萬元。如連同7月份的21宗，兩個月內累錄33宗撻訂。

睿峰因鬧出按揭風波，7月份已錄21宗撻訂，涉訂金逾883萬元。

NOVO LAND錄不足1%撻訂個案

至於8月熱賣的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，7月30日展開首輪銷售，至今約一個月內，累沽出約97%單位。8月截至28日止，項目暫錄6宗撻訂，佔已售出單位不足1%，比例極低。該6宗撻訂包括4伙開放式，兩伙三房戶，合共沒收近167.1萬元訂金。

其中兩伙已獲發展商推出重售，吸引近百人爭購。當中1座高層E室，屬開放式間隔，成交價360.09萬元，較原先的成交價高約13萬元，不排除與付款辦法不同有關。

ONE INNOVALE錄5宗撻訂 殺訂逾98萬

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，8月截至28日止，暫錄5宗撻訂個案，同樣佔已售出單位不足1%，合共沒收約98萬元訂金。發展商早前提價3.9至7.7%重售上述5伙。

其中，如A座5樓、6樓9室，以及B座1樓2室，屬開放式及一房戶，原成交價由297.04萬至451.41萬元。3伙均於本月6日、即首輪銷售時沽出，惟及後列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料遭沒收5%訂金、合共沒收約52.5萬元訂金。單位在8月19日重售，新成交價較撻訂前賣貴3.9%至7.7%。

至於單一殺訂金額最大個案，為萬科香港旗下屯門掃管笏上源，涉及為6號洋房，實用面積2,743平方呎四房，連122平方呎天台， 747平方呎花園，以及500平方呎天台，去年7月連兩個車位招標沽出，作價4,995.9萬元，惟單位8月11日被列為終止交易，料買家遭沒收約299.8萬元訂金。

8月份其他撻訂個案，包括青衣薈藍、錦上路柏瓏 II、大角咀利奧坊 ‧ 壹隅及利奧坊‧曦岸、啟德尚．珒溋、各分別錄一宗撻訂。

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柏傲莊 III 一年累錄229宗取消交易

除撻訂外，取消交易方面，8月截至28日暫錄約9宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂。

新世界（0017）上周突公布，受疫情及惡劣天氣影響工程進度，柏傲莊 III 需要再延後一年、至2025年3月底交樓。並額外提供津貼連利息補償，達樓價近15%。

據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今約一年內，累錄約229宗取消交易個案，佔已售單位總數845伙的27%，相關取消交易單位涉銷售總額約37.3億元。