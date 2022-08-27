NOVO LAND 1B期今價單賣170伙　開售四小時沽清

新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，今日（27日）進行第三輪銷售，涉及188伙，包括價單發售170伙，折實入場價約348萬元起，另18伙招標。項目累積接獲8,387票，包括202票為代理入票， 以價單銷售170伙計，超額認購逾48倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND屬剛性需求盤，價錢吸引，加上受惠北部都會區未來發展，故受到熱烈追捧，八成客人主攻細單位。今天該行客戶出席率達八成，當中有六至七成為之前的向隅客，年青買家為主，佔比達80%。

市況方面，陳永傑指，8月份發展商積極推盤，而且開價克制，一手繼續主導大市，預計全月一手成交量可達2,500宗，比上月多1.7倍，成交量創二十個月新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

【12:59】市場消息指第三輪價單銷售單位沽清，涉170伙。

【12:00】截至中午12時許，市場消息指，暫售出119伙。

【11:00】截至中午11時許，市場消息指，暫售出58伙。

今日發售的170伙價單單位，包括12伙開放式戶，63伙一房戶，77伙兩房戶，14伙三房戶及4伙平台特色戶。項目今早9時起於九龍環球貿易廣場（ICC）進行銷售。