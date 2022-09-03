航天城11 SKIES商廈以飛行作靈感　注重ESG融入30項可持續設施

新世界發展（0017）旗下位於香港國際機場、總投資額高達200億元的地標式綜合性發展航天城項目「11 SKIES」，寫字樓部份K11 ATELIER 11 SKIES已於7月落成。項目由國際設計工作室負責，以航空及飛行作靈感，並採用「縱向創意城市」為設計概念，創造舒適工作環境及氛圍。

大堂設雙螺旋型樓梯 如飛機渦輪

甲級寫字樓K11 ATELIER 11 SKIES在七月份「亞太房地產大獎（Asia Pacific Property Awards）」中獲得三項大獎。該項目於7月已屆現樓，三座大廈外牆均採用玻璃幕牆，大堂設有具標誌性的雙螺旋型樓梯，仿如氣流穿過飛機渦輪發動時的形態，並連接三樓的公共休憩空間。項目同時採用「縱向創意城市」為設計概念，以設計公共休憩空間、綠化空間、花園及戶外座位設計。

+ 8

天台配備混合太陽能光伏和熱能系統

K11 ATELIER 11 SKIES同時也相當注重ESG（環境、社會和管治），整個項目融入30項可持續發展設施，從設計、施工以至物業管理等方面，也涵蓋「環保、健康、智能、關愛」四個主題。環保方面，三幢大廈於天台配備逾4,300平方呎的混合太陽能光伏和熱能系統，可同時產生電力和熱水，為目前全亞洲最大型的同類商業設備。

健康方面，該項目預設免觸式通道設計及裝置、室內空氣質素監測儀等，冷氣系統內置過濾器及具備紫外線殺菌照射功能的設備。

定位財富管理、健康醫療及大灣區辦公室

此外，三幢甲級商廈均有不同定位，涵蓋財富管理、健康醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。三幢大樓總樓面約57萬平方呎，設標準及開放式辦公室，面積介乎1,696平方呎至全層33,868平方呎。

目前已獲逾20間國際及跨國企業簽約進駐，當中約20萬平方呎的混合式辦公空間已全數租出。項目預計今年年底前出租率達65%。

發展商早前開放3個現樓寫字樓單位，其中2座5樓8室，可望向港珠澳大橋方向，而另一個單位為2座5樓2室， 望向港鐵博覽館站及亞洲國際博覽館方向。最後一個單位為2座3樓2室，屬於混合式辦公空間，可直接連接零售部分。

↓↓2座3樓2室混合式辦公工作空間↓↓

+ 2

↓↓2座5樓2室辦公室空間↓↓

+ 1

↓↓2座5樓8室辦公室空間↓↓