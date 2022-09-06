新世界觀塘活化商廈KOHO申重建　兩年前暗盤放售叫價24億

由新世界（0017）持有的觀塘鴻圖道73至75號活化商廈KOHO，新近向城規會申請放寬地積比率兩成，以興建一幢樓高29層的商廈。值得留意，該幢商廈前身為工廈物業，在9年前完成約1.7億元的活化工程，新世界在兩年前曾以暗盤放售該廈，叫價高達24億元。

上述項目地盤面積約20,001平方呎，地積比率擬由12倍提升至14.4倍，以興建一幢樓高29層的新商廈，提供辦公室、商店及服務行業和食肆用途，落成後總樓面面積約28.8萬平方呎。重建後樓面較現有樓面約21.89萬平方呎，多出超過三成。

地積比率擬放寬兩成至14.4倍

申請人指出，上述申請方案提供多項規劃及設計增益，包括沿鴻圖道實現3.8米的全高度建築物後移、提供平台花園及空中花園、符合《可持續建築設計指南》及加入綠色建築設計措施以改善該地區的街景及環境質素。此外，又指擬議用途及建築物高度方面與周邊的發展相符，迎合觀塘商貿區及附近地區的需求。

2013年完成1.7億活化工程

翻查資料，KOHO前身為建大工業大廈，樓高13層，該廈在2013年獲鵬里資產於以9.8億元購入，隨後再斥資1.7億元為全幢進行活化工程，成為觀塘首幢活化工廈物業，總樓面提供218,968平方呎。及後在2014年10月，該廈以約16億元轉售予新世界。

5樓設電競館 容納千人

該廈近年不時有新搞作，包括由新世界旗下的K11與騰訊合作，在該廈設「眾創空間」，提供辦公室空間及攝影剪輯錄音等專業設備，供多媒體創作人使用。同時將5樓改建成有千人觀眾席的電競館。

值得留意，在2020年上半年，市場曾傳出KOHO全幢活化商廈，曾以暗盤推出放售，叫價高達24億元，不過最終未有沽出。