高銀九龍灣總部大樓完成次輪招標　一太李偉文：很大機會賣出

九龍灣高銀金融國際中心早前被接管人委託推出招標，並在8月底完成次輪招標。日前有市場消息指，該幢甲級商廈已成功售出，惟未知實際成交價。

對於上述消息，負責進行招標的第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文回覆《香港01》表示，項目已經完成次輪招標，目前正在處理中，又指「項目很大機會賣出」，詳情會稍後公布。被問及項目最終接獲多少份標書及出價情況，李偉文則表示由於簽下保密協議，不便透露。

有市場人士估計，高銀金融國際中心是次成交呎價介乎6,000元至9,000元，以此推斷，成交價或介乎55億至82億元。

近兩年先後被接管放售 多次傳出易手

九龍灣高銀金融國際中心原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心亦一直處於「被放售」的狀態。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

不過，物業最終也未有如期成交，且再次遭到接管。今年5月份第一太平戴維斯獲委託就大廈進行招標，據了解，當時全幢物業市值逾100億元。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎。