嘉民集團3.8億購葵涌工廈七成業權　鄧成波家族勁蝕讓1.9億

舖王鄧成波家族再度大手沽貨，新近以3.8億元賣出葵涌泉基工業大廈逾七成業權，新買家為外資基金嘉民集團。是次沽貨鄧氏帳面大幅損手約1.9億元，物業貶值33%。

泉基工業大廈位於葵涌建康街15至23號，樓高15層，於1977年落成，座落於葵涌混合工商住區，佔地約25,000平方呎。是次易手涉及全幢工廈的72.53%業權，總建築面積約16.8萬平方呎。該批物業在今年3月份推出放盤，意向價高達7億元。

今年3月叫價7億放售 現劈價46%

不過資料顯示，該物業在7月21日分為三宗成交易手，成交價介乎2,500萬至3.16億元，合共涉資3.8億元，成交呎價約2,262元。以最新成交價計，較3月份叫價大劈價46%。

新買家以3間不同公司名義入市（KIN HONG INVESTMENTS NO.1 LIMITED、KIN HONG INVESTMENTS NO.2 LIMITED及KIN HONG INVESTMENTS NO.3 LIMITED），3間公司董事均包括李偉豪（LEE WAI HO STEPHEN）等人士，料為外資基金嘉民集團的相關人士。

鄧氏家族分階段買入 總購入價5.7億

上述工廈物業毗鄰荃灣帝盛酒店及新落成的大型數據中心，具重建價值，現時部分樓面仍有租戶使用，預計新買家持有足夠業權後，可重建為數據中心或凍倉。據了解，鄧成波家族先後分三次買入上述泉基工業大廈的72.53%業權，涉及總購入價約5.7億元，意味現沽貨，帳面大幅損手約1.9億元，物業貶值33%。。