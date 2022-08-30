「舖王」鄧成波去年中離世後　家族成員狂沽貨　套現逾170億

由「舖王」鄧成波持有的松齡護老（1989）今早於香港聯交所暫停買賣，市傳該家族以蝕讓價近五成賣盤，意味賣產行動由地產擴至股市。近年受疫情等因素影響，鄧氏家族頻頻賣產，而自2021年5月中鄧成波離世後，該家族賣產速度更有所加快，據本報統計，期間已沽出多達65項物業，涉及總成交額高達逾170億元。

據統計資料，自「舖王」鄧成波離世後，該家族幾乎全方面沽售旗下各個範疇的物業，包括商場、舖位、工廈、寫字樓、酒店、停車場、住宅，甚至地皮，當中更不乏超過10億元或20億元的大額物業成交。而單計今年沽貨情況，該家族今年首8個月暫沽18項物業，套現約56億元。

荃灣汀蘭居貶值2.6億易手

當中涉資最大額的沽貨個案為屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權，以及粉嶺安樂門街35至37號勉勵龍中心全幢工廈，在2021年7月以以逾22.42億及逾6.95億元沽出，兩物業均由中資企業華潤物流買入，合共作價接近30億元。由於該家族於早年買入，因此兩物業分別錄得1.44倍及35%的賺幅。

至於作價第二大的賣產個案為荃灣全幢服務式住宅汀蘭居，在今年5月份落實以約14.2億元沽出，接手買家為華大酒店（0201）、順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）。汀蘭居由鄧氏家於於2017年以16.8億元購入上述物業，並在2020年9月份推出放售，意向價高達23.8億元。反映物業最終帳面貶值2.6億元或15%。

兩民生商場蝕億元印花稅離場

此外，鄧氏家族期間亦錄得兩宗超過10億元的賣產個案，包括在去年6月一口氣沽出早年向領展（0823）買入的葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，作價高達13億元，與2016年買入價相若，估計最終蝕逾1億元印花稅。而承接買家為資深投資者陳秉志及林子峰。

而蝕下一宗大額沽貨為鄧成波家族持有的九龍城聯合道「富貴長者屋」蔚盈軒，於今年6月份以11.4億元賣出予建灝地產，成交價較2017年買入價13億元，帳面蝕1.6億元。