健康食品店25萬長租怡和街舖　租金較高峰期回落72%

零售核心區舖位租金回落，陸續獲長租戶進駐。銅鑼灣怡和街有地舖獲健康食品店長租，每月租金約25萬元，較十年前零售高峰期的租金90萬元，大幅回落72%。

市場消息透露，上述舖位為怡和街2至6號英光大廈地下2號舖，面積約500平方呎，舖位前方為怡和街行人過路處，對面為崇光百貨SOGO，人流暢旺。舖位新近獲健康食品店以每月約25萬元租用，呎租約500元。據了解，舖位早前曾叫租33萬元，是次成交租金較叫租低8萬元或24%。

銅鑼灣怡和街2至6號英光大廈地下2號舖，獲健康食品店長租，月租約25萬元。

舖位曾由海天堂90萬租用

翻查資料，該舖位上一個長租租戶為食肆，於2019年進駐，月租約40萬元，不過營業不足一年提早離場。至於在零售高峰期2013年，上述舖位曾由連鎖涼茶飲品專門店海天堂租用，每月租金於高達90萬元，呎租1,800元，即最新租金水平較高峰期大幅回落72%。

翻查資料，該舖位由添福投資有限公司（TIMFOIL INVESTMENT COMPANY, LIMITED）持有，其公司三名董事均為姓鍾，料為興建英光大廈的老牌發展商鍾子光家族的相關人士。

至於毗連上述舖位的1號舖，由美珍香肉乾店租用多年，實用面積僅200平方呎，曾一度高踞全港第三高呎租舖王；而另一邊3號舖由許留山承租多年，至2020年2月遷出，較原租期提早一年結業。