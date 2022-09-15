Banker斥1.35萬租西半山納米樓　呎租75元　代理：當係酒店房住

主打細單位、入伙不足兩年的西半山單幢樓半山捌號，新近錄得一宗租務成交，一伙實用面積僅181平方呎的納米單位，獲來自內地的單身Banker租用，每月租金約1.35萬元，呎租高達74.6元，媲美港島海景豪宅呎租水平。

利嘉閣地產分行經理黃國然表示，上述租務為半山捌號低層A室，實用面積約181平方呎，屬開放式間隔，望市景。單位業主早前叫價約1.4萬元放租，新近獲一名從事銀行工作的單身客洽租。該單身客早前透過分行內的模型了解屋苑資料之後，隨即相約睇樓，雙方議價後減約500元，以每月約13,500元租出，呎租約74.6元。

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代理指「當係酒店房」 每晚要瞓沙發床

據代理指，該名租客來自內地、在中環區工作，見半山環境寧靜，心儀屋苑設施較新，位置方便，即使單位不足200平方呎仍決定承租，直言「當係酒店房」。被問及單位內未有提供床架，代理指，單位現有間隔及傢具為一手發展商設計，沙發可以拉出變床。

據悉，業主於2020年以約544.54萬元買入上址，現租出料可享回報近3厘。屋苑現時有約4個放租盤，入場租金約2萬元起。

呎租75元媲美港島海景豪宅

事實上，上述成交呎租接近75元，與不少豪宅屋苑相若，如北角臨海豪宅海璇上月錄得一宗四房租務個案，單位實用面積1,555平方呎，月租達11.5萬元，呎租約74元。