華懋好運中心商場完成首階段翻新　引入2萬呎新鮮超市

華懋去年6月起斥5億元翻新旗下開業近40年的沙田好運中心，翻新工程包括地下主入口、2樓停車場及3樓商場，計劃分成4個階段進行，預計2024年上旬竣工。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，商場完成翻新後，估計日後可隨經濟環境復甦，屆時店舖租金有望上升5%至10%。

翻新工程涉資5億 分四階段進行

該集團指出，首階段於9月率先登場，可租用面積近3萬平方呎，包括引入沙田區內首家大型新鮮超市TASTE x FRESH新鮮生活聯乘店，佔地2萬平方呎，該超市設立多達13個特色主題專區，包括過百款本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地鮮豬、西式肉類及美食專區等。而在稍後階段將陸續有各種生活品味店舖進駐，並設有同層集中約30多間特式食肆商圈。

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蔡宏興料經濟復甦後 租金看升最多10%

華懋蔡宏興表示，因應顧客層的變化，以及消費力與品味日漸提高，作為區內三大最受歡迎的商場之一，好運中心投放資源進行大型翻新工程，以簡約自然的格調，配合商場優化設施，同時引入多元化的高質餐飲、購物商戶，秉持集團「人、繁榮、環境』均勻發展的「三重基線」。

位處沙田的好運中心（Lucky Plaza），佔地10萬平方呎，樓高3層，設有24小時有蓋天橋連接區內主要住宅、商場、酒店、辦公大樓及公共交通設施，場內提供超過120間商舖，亦設有200個時租停車位。