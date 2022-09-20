MONTEREY海景三房1300萬沽　3年半料實蝕345萬｜單位直撃

入伙僅四年的將軍澳南半新盤MONTEREY，錄得大幅蝕讓個案。屋苑一伙三房戶以1,300萬元沽出，較原業主三年半前買入價，帳面貶值273萬元，蝕幅高達17%。

近月連環減價480萬吸客

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，上述成交單位為MONTEREY 3座低層C室，實用面積751平方呎，屬三房一套間隔，內櫳企理兼外望海景。單位早於去年8月份放盤，叫價1,780萬元，近月連環降價，即吸引同區客承接，終以1,300萬元沽出，累積減價480萬元，減幅約27%，成交呎價約17,310元。

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連使費料實蝕金額345萬

資料顯示，原業主於2019年3月以約1,573萬元買入上述單位，是次轉手帳面蝕讓273萬元或17.3%。再計及三年半前買入時的稅款約59萬元，以及賣出時的佣金支出13萬元，料實蝕金額高達345萬元。

伍錦基又表示，同類型單位如3座中層B室，實用面積736平方呎，今年初的成交價達1,520萬元，呎價20,652元。MONTEREY 9月暫成交3宗，平均呎價18,632元。