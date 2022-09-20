四大核心區錄845間吉舖　廣東道現19間　空置率全港排第三

受第五波疫情重創，加上遲遲未落實通關，核心區舖位空置率維持高企。美聯工商舖資料研究部數據顯示，第三季截至8月底止，銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四大核心區共錄得845間吉舖，較今年第一季（3月份數字）略增16間，空置率在半年間由11%再微升至最新的11.2%。



尖沙咀區259個吉舖佔最多

據該行數字，第三季截至8月底止，空置率最高為尖沙咀，高達17.2%，涉及259個吉舖；其次為銅鑼灣，區內空置率為14.4%，涉及吉舖數量為156個，兩區分別較3月份增加7個及2個吉舖。

而中環區第三季空置率則為11.8%，涉及171個吉舖；而旺角則為7.4%，吉舖數目為259個，兩區分別較3月份增加4個及3個吉舖。至於新界方面，元朗區第三季空置率為4.3%，較去年同期4.5%，減少0.2個百分點。

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪指出，四核心區整體空置率仍然居高不下，預計在明年第一季四區整體空置率仍會維持在10.5%至11.5%的水平。

盧展豪又指，是次統計涵蓋223條街道共10,144間街舖，其中四核心區佔7,528間，數據反映出政府實施「3+4」的檢疫措施後初期、派發第二階段消費券初期以及近日疫情升溫的舖市表現。

波斯富街、謝斐道空置率逾30%

至於按街道劃分，四大核心區吉舖數量最多的街道為尖沙咀彌敦道，涉37間，空置率高達25.9%，其次為同區加連威老道，涉29個吉舖，空置率更達28.7%。至於旺角花園街、通菜街及西洋菜南街亦為重災區，分別有28、28及24個吉舖。

吉舖數量最多的街道為尖沙咀彌敦道。

舖市最壞時刻已過 惟難回到高峰期

若以空置率來看，銅鑼灣波斯富街及謝斐道的空置率分別達30.3%及30%，為全港最高的兩條街道，涉及20及18個吉舖。排第三為尖沙咀廣東道，涉19個吉舖，空置率高達29.2%。

美聯旺舖董事梁國文認為，經歷第五波疫情後，市面上的人流逐步恢復，料舖市最壞時刻已過。又指有不少大型品牌在數月前趁租金低水洽談租約，加上業主及零售商戶均期待今年內通關，近期租金會稍為上調，料今年全年核心區租、售價表現會維持平穩，約升5%，但難以回到高峰期水平。

銅鑼灣波斯富街及謝斐道的空置率分別達30.3%及30%，為全港最高的兩條街道。

銅鑼灣波斯富街空置率達30.3%，冠絕全港各區街道。攝於2022年6月份。（蔡偉南攝）