煌府創辦人陳首銘4380萬沽石門舖位　5年速賺千萬

疫情下酒樓生意大不如前，煌府婚宴集團創辦人及主席陳首銘投資舖位卻大有「斬獲」。由陳首銘持有石門京瑞廣場第一期基座地舖，近日以4,380萬元沽出，較2017年買入價帳面升值30%。

由藥房租用 租金回報4.1厘

上述成交舖位為沙田石門安群街3號京瑞廣場第一期基座地下12號舖，面積約1,032平方呎，早前叫租約4,800萬元，終降價至4,380萬元易手，成交呎價約4.24萬元。舖位現由藥房租用，每月租約15萬元，租約期至2023年9月底，新買家料享回報4.1厘。

京瑞廣場2期自用舖 去年5.48億放售

上述舖位原業主為旺領有限公司（LEAD GAIN LIMITED），公司董事為陳首銘，即為煌府婚宴集團創辦人及主席。他於2017年4月以3,380萬元買入舖位，持貨五年多，是次沽貨帳面賺約1,000萬元，升值三成。

數年前在石門工業區轉型時，陳首銘已看好區內發展，其煌府婚宴集團2015年已斥近2.5億元買入京瑞廣場第二期的三樓全層，共約5萬平方呎，作自用舖位，提供戶外花園證婚場地。舖位去年曾委託代理標售，叫價高達5.48億元。