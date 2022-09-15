蔡志忠加推美孚新邨舖位　入場費650萬起　首名買家獲贈Benz

資深投資者蔡志忠持有的荔枝角美孚新邨一籃子商舖，上月推出市場拆售，相隔一個月後再加推第二批、合共10個舖位，售價由650萬至4,800萬元，呎價由7,211元起。

負責項目策劃的亞洲地產控股董事蔡家莉表示，項目第二批共10個舖位現時均有租約，租戶包括教育機構、音樂琴行、老牌醫務所等，若全數沽清可套現約1.9億元。

今批包括位於第四期二樓的舖位，面積6,656平方呎，意向價4,800萬元，現租戶為幼稚園，每月租金為13.98萬元，回報達3.49厘；另一舖位位於屋苑第二期地下，面積1,531平方呎，租客為體育會，意向價1,300萬元，月租3.5萬元。

蔡家莉又指，今批舖位的首名買家可獲贈價值約34萬元的Benz名貴汽車一部。至於上月首批推出的8個舖位，目前暫時沽出3個舖位。

內地客5600萬購筲箕灣舖 李根興一年賺千萬

此外，商舖基金亦積極沽貨。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，透過買賣公司形式、以5,600萬元賣出筲箕灣金華街61至67號金菲樓地下D1及D2舖，較去年7月份買入價4,500萬元，帳面升值約1,100萬元或24.4%，新買家為內地投資者。

該舖位位處愛秩序街及金華街的單邊位置，面積約630平方呎，附有入則閣樓280平方呎，現租戶為鮮肉店及餃子店，每月租金收入共約16.3萬元。