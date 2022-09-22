大角咀40年死場納米舖　8萬蚊有交易　料為近年最平舖位

大角咀樓齡逾四十年的老牌屋苑富多來新邨，其基座商場多年來被形容為「死場」。該場新近錄得罕有超低價舖位成交，舖位面積不足30平方呎，深度更不足2呎，本月中以8萬元賣出，料為近年舖位市場成交價最低的買賣。

上述舖位為富多來商場2期一樓66號B舖，建築面積約27平方呎，舖位深度不足2呎，不過門面卻闊約10呎，開則呈長方形。舖位在本月以8萬元沽出，成交呎價僅約2,963元。據了解，舖位早前曾經叫價超過20萬元，不過一直未獲買家承接，直至近日劈價沽出。

據現場相片，上述66號B舖位於一樓商場男洗手間旁邊，外觀相當殘舊，設有趟門。而旁邊的66號C舖的開則預計與上述賣出B舖相若，不過目前C舖僅作放置雜物用途。

↓↓富多來商場迷你舖現況↓↓

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料只可作廣告位或放置雜物

資料顯示，66號B舖位早於1983年9月份買入，當年作價僅約2萬元，即持貨約39年，帳面賺約6萬元，升值3倍，此金額甚或不足以支付多年來的管理費等雜費開支。

對於上述商場舖位僅以8萬元賣出，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述個案料為近年最平的舖位買賣，但舖位面積極細，相信只可當作廣告位或放置雜物，又指「最多都係時裝店掛幾件衫，又或者做找換店。」不過他又指，富多來商場人流極少，一樓位置更有一半舖位空置，形容該商場屬「半死場」。

而最新易手的迷你舖，位於商場中央位置，旁邊為洗手間，李根興指算是當眼位置，估計新買家可能為商場的其他舖位業主，買入用作廣告用途。