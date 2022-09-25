Wetland Seasons Bay 3期加推43伙　折實售506萬起　最快本周推售

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上周四在港銀行宣布上調最優惠利率（Ｐ）當日進行首輪銷售80伙，整批單位在五小時內沽清。發展商今（25日）加推3號價單，涉及43伙，折實平均呎價14,745元，新地副董事總經理雷霆表示，屬原價加推。

料本周進行次輪銷售

新地代理總經理胡致遠表示，今加推的43伙，實用面積由331至651平方呎，包括一房連儲物房至三房連儲物房間隔，另有6伙連平台或連天台特色戶，價單售價由585.21萬至1,001.07萬元，價單呎價由15,235元至19,932元，折實售價由506.2萬至865.92萬元，折實呎價由13,178元至17,241元。

當中，售價最平一伙為第6B座2樓A6室，實用面積353平方呎，一房連儲物房（開放式廚房）間隔，折實售價506.2萬元，折實呎價14,340元。預料於本周進行次輪推售。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，設有兩座高座住宅大廈、兩座別墅及7幢洋房，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎，已屆現樓。