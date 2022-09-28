九建以象徵式租金出租港島西物業　作過渡房屋　首批100人受惠

過去三年，多家本地發展商先後捐出持有的土地或物業，以作過渡性房屋。新近再有發展商參與，為九龍建業（0034）借出港島西區住宅物業，以兩年期的象徵式租金租予社福機構樂善堂，為基層家庭提供過渡性房屋，首階段推出20個單位，面積最大達783平方呎，料100人受惠，明年1月起入伙。



面積最大達783呎 供3人家庭入住

九建為響應政府推行過渡性房屋項目計劃，將位於港島西區的住宅物業（分布於不同樓宇內），用房屋局的資助翻新後，以兩年期的象徵式租金租予社福機構樂善堂，成為其社會房屋計劃「樂屋」港島西區的項目，為有需要的家庭提供過渡性房屋。

九建集團及樂善堂已於今日（28日）完成簽約儀式。據了解， 計劃首階段會推出20個實用面積約255至783平方呎的單位，可供3人或以上基層家庭居住，受惠人數接近100人。以783平方呎計，料為目前全港面積最大的過渡房屋單位。

預10月接受申請 明年1月入伙

現時項目已完成勘察工作並將進行工程招標，預計10月接受申請，明年1月開始入伙。是次計劃大部分單位位於港島西區市中心，鄰近港鐵站及巴士站，交通便利，生活配套完善，可予輪候公屋家庭或其他有需要人士提供臨時住所，改善輪候公屋人士的居住質素及紓緩其經濟壓力。

九建承諾未來會提供不少於100個住宅單位，每年市值租金約過千萬元，以配合及支持政府的過渡性房屋政策。

參考2019至2022年間，多家發展商捐出持有土地或物業，以作過渡性房屋。當中包括會德豐地產、恒地（0012）、新地（0016）及新世界（0017）。