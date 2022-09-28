美聯：若不撤辣全年樓價或挫10%　建議直接取消BSD

上周政府放寬入境檢疫措施至「0+3」，金管局亦放寬壓力測試。不過有代理行預計，今年全年樓價跌幅仍高達8%，更指若下月中的《施政報告》未有為房策著墨，樓價跌幅或擴大至10%，建議政府調整辣招稅政策，例如直接取消或下調買家印花稅（BSD），以吸引人才及資金來港。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，近年房策由壓抑需求變為協助「有需要、有能力」的市民上車，2019年及2022年分別已放寬按揭保險。他認為，以目前市況來看，三大辣招稅有「撤稅」或「減辣」空間。因受疫情影響，香港人才正在流失，現時仍維持買家印花稅（BSD）屬不合時宜，建議政府下調BSD稅率或直接取消BSD。

SSD宜調整至「加強版」前

此外，他又建議，其餘買第二間物業所需繳付的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD）及額外印花稅（SSD），也需要作出調整。如DSD & AVD可回復至雙倍印花稅的水平，便利市民換樓，激活換樓鏈；SSD則可把年期及稅率回復至「加強版」前。

放寬壓測後二手睇樓量大增

對於金管局上周五放寬壓力測試後，周末二手交投量未有大幅反彈，布少明表示，新措施對市場屬正面訊息，雖然二手交投量未有明顯回升，但周六日的睇樓量已大幅增加，日前粉嶺新盤銷量亦較預計好。

他又指，目前市場上的準買家普遍採取觀望態度，正在評估美國加息速度、香港銀行跟加幅度，而且股市波動亦影響市民入市決定。他預計，政府10月公布《施政報告》後，市況才會明朗化，不過若政府未有著墨房策或取消辣招，全年樓價跌幅或高達10%。

「0+3」輸在起跑線 難吸旅客來港

對於政府放寬入境檢疫措施至「0+3」，布少明認為，對樓市的直接幫助不大，因該措施已輸在起跑線，落後眾多主要競爭對手，如美國、英國、新加坡、日本、南韓、泰國等。他認為「0+3」或無法吸引旅客來港，甚至會推動港人外遊消費，故「0+0」事在必行。

張顥曦及布少明（右）

按揭轉介網站瀏覽量急升逾30%

至於經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，目前市場已進入加息周期，估計直至明年年中才會結束。他又預計，香港銀行同業拆息（HIBOR）短期內有機會挑戰3厘水平。

他又指，根據金管局住宅按揭統計，顯示今年首七個月的新取用按揭為1,836.68億元及37,887宗，相比去年同期分別下跌15.8%及18.2%。料全年新取用按揭數字比去年回落逾2成，至約3,150億元及65,000宗水平。

此外，張顥曦續指，在上周五金管局落實放寬壓力測試後，剛過去的周末（9月24日至25日），其網站瀏覽量按周（9月17日至18日）急升逾三成，當中估價頁面的瀏覽量按周急升近六成，按揭計算機的使用量更急升逾1.4倍，反映在加息周期下，入息能否通過壓力測試為置業人士的一個重要考量。